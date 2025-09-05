DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Vice-primeira-ministra do Reino Unido renuncia por erro no pagamento de imposto

05/09/2025 | 13:07
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, renunciou nesta sexta-feira, 5, após uma investigação independente concluir que ela não atendeu aos padrões esperados de ministros do governo devido a um erro fiscal na compra recente de uma casa. Rayner, que reconheceu na quarta-feira que não pagou impostos suficientes na compra de um apartamento em Hove, na costa sul da Inglaterra, admitiu que deveria ter buscado conselhos mais específicos, embora tenha enfatizado que o relatório concluiu que ela agiu de boa fé.

"Assumo total responsabilidade por este erro", disse ela, em carta de renúncia ao primeiro-ministro Keir Starmer. "Gostaria de aproveitar esta oportunidade para repetir que nunca foi minha intenção fazer outra coisa senão pagar o valor correto."

Em resposta, Starmer expressou sua tristeza, mas disse que Rayner tomou a decisão certa ao se demitir. "Não tenho nada além de admiração por você e enorme respeito por suas conquistas na política", escreveu Starmer.

A carta manuscrita foi assinada "com os melhores votos e com verdadeira tristeza." Rayner permanecerá como parlamentar no Reino Unido.

Embora o conselheiro independente para padrões ministeriais, Laurie Magnus, tenha concluído que Rayner "agiu com integridade e com um compromisso dedicado e exemplar ao serviço público", ele disse que "com profundo pesar" ela violou o código de conduta dos ministros.

Rayner, de 45 anos, tentou explicar que seus "arranjos de vida complexos" relacionados ao seu divórcio em 2023 e ao fato de que seu filho tem "deficiências ao longo da vida" estavam por trás de sua falha em pagar o imposto apropriado.

Em sua carta de renúncia, Rayner disse que também teve que "considerar o impacto significativo que a pressão contínua da mídia está tendo em minha família." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.