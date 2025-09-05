DGABC
Economia Titulo

Galípolo: 99% das transações de PJ estão abaixo de R$ 15 mil, por isso essa limitação

05/09/2025 | 12:56
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira, 5, que a restrição a R$ 15 mil para o valor de TED e Pix de instituições de pagamento não autorizadas e as que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional via Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI), anunciada nesta sexta-feira, levou em conta que 99% das transações de PJ estão abaixo desse valor.

Ele ponderou que o universo englobado pela classificação de PSTI e de contas de instituições de pagamentos não autorizadas é restrito, representando apenas 3% do total de contas existentes no sistema, mas que esse foi o foco das medidas devido ao perfil das tentativas de fraude recentes.

Segundo Galípolo, em boa parte delas, os volumes envolvidos foram elevados, tanto de PIX quanto de TED. Assim, ao restringir o valor, o efeito será forçar que, para realizar algum tipo de ataque, seja necessário fazer uma repetição maior de operações, o que tende a ser capturado mais rápido pelo indicativo de movimento.

O presidente da autarquia enfatizou que essa restrição permanecerá até que ocorra a adequação das instituições aos processos de segurança. Pontuou, no entanto, que há a possibilidade de concessão de autorizações transitórias para algumas situações, desde que seja assinado um termo com o BC, no qual comprove que adotou medidas de governança e de segurança para operar transitoriamente e seja justificada a necessidade.

Galípolo ressaltou que a contenção é uma medida excepcional, devido à repetição de padrão nos ataques registrados recentemente.


