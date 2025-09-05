DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Para Tarcísio, é o mercado financeiro que vai 'proporcionar a redução das desigualdades'

05/09/2025 | 12:20
Diário do Grande ABC


O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira, 5, que o mercado financeiro vai proporcionar a redução das desigualdades no País, após o leilão do Lote Paranapanema (ampliação da rodovia Raposo Tavares) na sede da B3, em São Paulo.

"A gente acredita na iniciativa privada como força motriz. A gente acredita que é o recurso privado que vai trazer transformação. A gente acredita que é o mercado que vai proporcionar a redução das desigualdades", disse Tarcísio. "O Estado em si não daria conta de fazer isso (investimentos). Temos que fazer todos os ajustes, ser rigorosos nas contas."

Potencial candidato à Presidência da República no ano que vem, o governador destacou que sua gestão está "dando exemplo para o Brasil". E ressaltou que está "pagando dívidas" do passado de São Paulo.

Tarcísio adiantou que as obras do Rodoanel Norte e da Linha 17- Ouro serão entregues no ano que vem. Ele disse que os projetos atrasados "da Copa do Mundo" de 2014 "não farão mais aniversário".

Aliado de Tarcísio e responsável por tramitar pautas de interesse do Executivo, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL) compareceu ao leilão. Também estão presentes o vice-governador Felício Ramuth (PSD), o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e a secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, Natália Resende.


