Em leilão de Lote Paranapanema, Patria arremata trecho da Raposo Tavares com desconto de 11,6%

O Patria Investimentos arrematou nesta sexta-feira, 5, por meio do fundo Infra BR V, a concessão do Lote Paranapanema, trecho da rodovia Raposo Tavares localizado no sudoeste do Estado de São Paulo. A gestora desbancou outras duas proponentes ao oferecer um desconto de 11,6% sobre contraprestação pública máxima anual de R$ 310 milhões.

O trecho liga os municípios de Itapetininga e Ourinhos, no trecho da Raposo Tavares conhecido como Rota do Agro.

O lote tem cerca de 285 quilômetros de extensão, cortando 13 municípios.

O investimento estimado é de R$ 5,8 bilhões ao longo de 30 anos. O contrato prevê duplicações, faixas adicionais, acostamentos, dispositivos e passarelas.

O Patria se consagrou vencedor após a disputa à viva-voz com o Consórcio Viaja+SP, composto pela Galápagos, M4 Infraestrutura e Participações, Zetta; Traçado Construções e Serviços e Participações.

A CS Infra, do Grupo Simpar, também participou do certame, mas apenas na primeira fase.

O Patria soma mais de 4 mil quilômetros em sete concessões rodoviárias, sendo quatro no Brasil e três na Colômbia. "A expertise que acumulamos em diversos segmentos da infraestrutura será fundamental para uma execução bem-sucedida para modernizar as rodovias, aumentar a segurança e apoiar o crescimento econômico da região", afirma o sócio do Patria, Thiago Bronzi.

O leilão rodoviário inaugurou a agenda de certames da B3 nesta sexta-feira. Está previsto ainda o leilão do Túnel Santos-Guarujá às 16 horas.

Pedágio

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), passará a fazer a cobrança de tarifas de usuários das rodovias para sustentação do modelo, o que gerou críticas. "O Estado hoje não tem condição de fazer com orçamento próprio. Então a gente vai instalar pórtico de pedágio para essa população", afirma o secretário de Parcerias em Investimentos de São Paulo, Rafael Benini,

Segundo o secretário, a ideia é duplicar o trecho da Raposo para criar um corredor paralelo à Castelo Branco e desafogar o tráfego. Benini afirma ainda que o feedback fornecido pela população é de que há desejo pela duplicação, pois ela trará melhoras no desenvolvimento da região.

As rodovias do Lote Paranapanema atualmente são administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP). O projeto integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), que tem como objetivo qualificar os serviços públicos, gerar empregos e fomentar o desenvolvimento econômico das regiões atendidas.

O Lote Paranapanema faz parte dos 1.800 km de rodovias qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).