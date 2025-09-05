Porsche e celulares do influenciador Gato Preto são apreendidos pela polícia em SP

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo apreendeu um automóvel Porsche de cor vermelha do influenciador Samuel Sant'Anna da Costa, conhecido como Gato Preto, nesta sexta-feira, 5, na capital paulista. Celulares e outros itens também foram apreendidos durante buscas em imóveis do influenciador, no bairro Itaim Bibi, na zona sul da capital. A reportagem busca contato com a defesa de Sant'Anna.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), os policiais do 15º Distrito Policial realizaram as buscas e fizeram as apreensões em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça no processo que apura o acidente que ocorreu no dia 20 de agosto na Av. Faria Lima.

Segundo a investigação, Gato Preto bateu em outro carro após avançar o sinal vermelho. O Porsche que ele dirigia atingiu também o poste de sustentação de um semáforo. Testemunhas relataram que ele estava correndo demais.

No carro estava também a influenciadora Bia Miranda, namorada de Sant'Anna. Ela teve ferimentos leves. O veículo de luxo colidiu contra um automóvel Hyundai HB-20 e causou ferimentos graves no filho do condutor desse veículo, que estava no banco do passageiro. Ele teve fratura na mandíbula e precisou de hospitalização.

Após a colisão, o influenciador deixou o local sem esperar a chegada da polícia. Ele foi detido horas depois em uma casa, no bairro do Tremembé, zona norte da cidade. Câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que Gato Preto recebeu os policiais - ele estava nu e acompanhado de duas mulheres também nuas.

O influenciador alegou ter deixado o local do acidente porque estava sendo filmado pelas pessoas.

Gato Preto ficou em evidência nas redes sociais ostentando bens de luxo e publicando dicas de relacionamento. Ele já havia sido denunciado anteriormente por violência doméstica.

Recentemente, a Justiça de São Paulo o tornou réu por violência doméstica contra a ex-namorada, Bia Miranda - eles teriam se separado após o acidente.

Gato Preto e Bia Miranda foram alvo de uma operação contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, como o popular "Jogo do Tigrinho". A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Bia Miranda.