Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Economia

Deflação do IPP em julho representa a sexta queda consecutiva do indicador do IBGE

05/09/2025 | 10:25
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A queda de 0,30% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho foi o sexto mês consecutivo de deflação no indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 5.

Houve reduções também em fevereiro (-0,12%), março (-0,60%), abril (-0,12%), maio (-1,21%) e junho (-1,27%).

Como consequência, o IPP acumulou redução de 3,42% no ano.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.


