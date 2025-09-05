Deflação do IPP em julho representa a sexta queda consecutiva do indicador do IBGE

A queda de 0,30% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de julho foi o sexto mês consecutivo de deflação no indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 5.
Houve reduções também em fevereiro (-0,12%), março (-0,60%), abril (-0,12%), maio (-1,21%) e junho (-1,27%).
Como consequência, o IPP acumulou redução de 3,42% no ano.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.
