Economia

Taxa de desemprego nos EUA sobe a 4,3% em agosto; revisão mostra corte de empregos em junho

05/09/2025 | 10:16
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A taxa de desemprego dos EUA subiu para 4,3% em agosto, ante 4,2% em julho, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 5. O resultado veio em linha com a previsão de analistas do mercado financeiro compilados pelo Projeções Broadcast.

Já o salário médio por hora aumentou 0,27%, ou US$ 0,10, a US$ 36,53, na comparação mensal de agosto. A variação ficou levemente abaixo da projeção do mercado, de alta de 0,30%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,69% em agosto, praticamente em linha com o consenso do mercado, de 3,7%.

O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão para cima do número de empregos criados em julho, de 73 mil para 79 mil, e revisão para baixo do total de junho, de criação de 14 mil vagas para eliminação de 13 mil postos de trabalho.


