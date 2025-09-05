'Somos diferentes', diz Paolla Oliveira sobre Virginia Fonseca, que será rainha da Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira comentou pela primeira vez sobre a escolha da influenciadora Virginia Fonseca como sua sucessora no posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio para o carnaval de 2026. A declaração foi feita durante participação no videocast Conversa Vai, Conversa Vem, apresentado por Maria Fortuna, exibido na última quinta-feira, 4.

Responsável por ocupar o posto nos últimos anos, Paolla reconheceu a decisão da agremiação de Duque de Caxias (RJ) como legítima e necessária. "Alguém ia ter que assumir", afirmou ao comentar sobre a escolha da nova representante.

Ela ressaltou que a Grande Rio tem uma longa trajetória e autonomia para tomar suas decisões. "A escola tem mais de 30 anos de história fazendo suas escolhas. Não cabe a nós questionar agora."

Durante a entrevista, a atriz também falou brevemente sobre o contato que teve com Virginia e destacou o contraste entre seus perfis. "Sempre foi muito simpática comigo no mínimo de troca", comentou, antes de enfatizar: "Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes."

Sem querer alimentar comparações, Paolla explicou que evita emitir opiniões que possam ser interpretadas como rivalidade entre mulheres.

"Não conheço Virginia, só a pessoa pública dela. E as pessoas públicas são bastante diferentes. Qualquer opinião nesse contexto só serviria para alimentar um 'Fla x Flu' de rivalidade feminina. Pra quê?", questionou.

Apesar das diferenças, a atriz desejou sucesso à influenciadora em sua estreia na Marquês de Sapucaí. "Acho que ela tem que brilhar. O que desejo para ela, e desejaria a qualquer pessoa que assuma esse posto, é que tenha amor, responsabilidade e dedicação à comunidade, especialmente às mulheres", afirmou.

Paolla também aproveitou a ocasião para refletir sobre o simbolismo do cargo e a conexão com as mulheres da comunidade da Grande Rio. Segundo ela, sua trajetória como rainha foi marcada pelo aprendizado e pela escuta ativa dessas mulheres.

"Tudo o que conquistei até aqui foi olhando para essas mulheres, escutando essas mulheres. Sempre procurei enaltecer a mulher como um todo dentro do samba e nas possibilidades de libertação que ele oferece", concluiu.

Virginia Fonseca foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio no fim de maio deste ano. Essa será sua estreia oficial na avenida, assumindo um dos postos mais significativos do carnaval carioca.S