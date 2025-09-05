Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 7,557 bilhões em agosto, revela BC

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 7,557 bilhões em agosto, informou o Banco Central (BC) na manhã desta sexta-feira, 5. Os depósitos somaram R$ 346,815 bilhões, e as retiradas, R$ 354,372 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,500 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,019 trilhão. No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 63,458 bilhões, com R$ 2,853 trilhões em saques e R$ 2,789 trilhões em depósitos. O rendimento em 2025, de janeiro a agosto, é de R$ 50,196 bilhões.