Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Economia

Departamento do Trabalho dos EUA avisa que está com dificuldades técnicas antes de 'payroll'

05/09/2025 | 09:29
Diário do Grande ABC


O Departamento do Trabalho dos EUA avisou que está com dificuldades técnicas por meio de comunicado em seu website, divulgado por volta das 9h20 desta sexta-feira, 25. "Estamos enfrentando dificuldades técnicas no momento. Todas as ferramentas de recuperação de dados estarão disponíveis assim que resolvermos o problema. Pedimos desculpas pelo inconveniente", diz a mensagem. O problema ocorre minutos antes do horário previsto para divulgação do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como "payroll".


