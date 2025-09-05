As vendas no varejo do Reino Unido avançaram 0,6% em julho ante junho, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 5, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico tiveram alta de 1,1% em julho.
