DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Bolsas da Europa operam com leve viés de alta, à espera de dados de emprego dos EUA

05/09/2025 | 06:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/09/2025 - As bolsas europeias operam com leve viés de alta na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores aguardam dados cruciais do mercado de trabalho dos EUA, que devem influenciar a trajetória dos juros básicos americanos.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,21%, a 551,23 pontos.

O foco na Europa hoje é o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, a ser divulgado no meio da manhã. Ao longo da semana, números fracos do mercado laboral americano consolidaram expectativas de que o Federal Reserve (Fed) voltará a cortar juros na reunião de 17 de setembro, hipótese que é de quase 100%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. A dúvida é se o payroll também validará apostas de novas reduções de juros em outubro e dezembro.

Há pouco, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores. O avanço n comparação anual, no entanto, foi levemente revisado para cima, de 1,4% para 1,5%.

Entre outros indicadores europeus, as encomendas à indústria da Alemanha sofreram uma inesperada queda em julho, enquanto as vendas no varejo britânico subiram mais do que o esperado no mesmo período.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,23%, a de Paris se mantinha praticamente estável e a de Frankfurt avançava 0,23%. As de Milão e Madri, por suas vez, tinham respectivas altas de 0,20% e 0,09%, enquanto a de Lisboa caía 0,19%.

Contato: [email protected]


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.