Bolsas da Europa operam com leve viés de alta, à espera de dados de emprego dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/09/2025 - As bolsas europeias operam com leve viés de alta na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores aguardam dados cruciais do mercado de trabalho dos EUA, que devem influenciar a trajetória dos juros básicos americanos.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,21%, a 551,23 pontos.

O foco na Europa hoje é o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, a ser divulgado no meio da manhã. Ao longo da semana, números fracos do mercado laboral americano consolidaram expectativas de que o Federal Reserve (Fed) voltará a cortar juros na reunião de 17 de setembro, hipótese que é de quase 100%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. A dúvida é se o payroll também validará apostas de novas reduções de juros em outubro e dezembro.

Há pouco, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores. O avanço n comparação anual, no entanto, foi levemente revisado para cima, de 1,4% para 1,5%.

Entre outros indicadores europeus, as encomendas à indústria da Alemanha sofreram uma inesperada queda em julho, enquanto as vendas no varejo britânico subiram mais do que o esperado no mesmo período.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,23%, a de Paris se mantinha praticamente estável e a de Frankfurt avançava 0,23%. As de Milão e Madri, por suas vez, tinham respectivas altas de 0,20% e 0,09%, enquanto a de Lisboa caía 0,19%.

