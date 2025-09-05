Messi celebra noite mágica em adeus na Argentina: 'Terminar assim aqui é o que sempre sonhei'

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo com a Venezuela no Monumental de Núñez, com grande triunfo da Argentina por 3 a 0 e dois gols de Messi, a festa de despedida local do astro pela seleção deu sequência. As luzes do estádio se apagaram, rojões iluminaram a noite de Buenos Aires e todos os companheiros foram abraçá-lo, assim como sua mãe, dona Célia. Novamente emocionado, o camisa 10 celebrou a noite mágica e agradeceu pela emotiva e linda festa.

"São muitas emoções. Vivi muitas coisas neste campo. É sempre uma alegria jogar na Argentina com o nosso povo", disse o jogador, que desde os 16 anos se transferiu ao Barcelona, deixando o torcedor com um sentimento de querer vê-lo muito mais vezes desfilando seu talento no país.

As festas, raras, foram sempre com a seleção. "Temos nos divertido jogo após jogo há muitos anos. Estou muito feliz, poder terminar assim aqui é o que sempre sonhei", comemorou, após deixar sua marca duas vezes com grande ajuda dos compatriotas em campo.

Obviamente que Messi não escondeu seu apreço pelo clube espanhol, onde se tornou o melhor do planeta e ganhou a maioria dos títulos. "Tenho carinho pelo Barcelona e meu sonho era tê-lo aqui também. Hoje foi o último (oficial) por causa dos pontos aqui. E quando me sinto bem, eu aproveito", completou, ao falar dos gols e da desenvoltura em campo.

Os parceiros de seleção fizeram questão de novamente abraçá-lo e teve quem também se emocionou, como o não menos importante Lautaro Martínez, dono do outro gol da partida. "É uma noite emocionante, inesquecível pelo que o Leo significa. Até o seu último dia conosco, o Leo continuará nos ensinando. Agradeço a ele por tudo o que deu à seleção e ao futebol."