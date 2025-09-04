DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Trump: 'Apple estava em outro lugar e agora está voltando para casa'

04/09/2025 | 20:52
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Apple estava produzindo em outro lugar e agora está voltando para casa, realizando investimentos gigantes no país. Os comentários foram feitos durante jantar do republicano com os principais CEOs do setor de tecnologia na Casa Branca.

Um dos presentes no jantar, o CEO da Apple, Tim Cook, agradeceu ao presidente americano por dar o tom que permitiu à companhia fazer grandes investimentos nos EUA. O executivo também agradeceu ao empenho do presidente em ajudar as empresas americanas ao redor do globo.

Outro participante do jantar, o presidente da Microsoft, Bill Gates, também parabenizou o republicano por "seu trabalho incrível".

Em meio a outras trocas de elogios e comentários, Trump citou que as ações da Google tiveram um dia incrível ontem, referindo-se indiretamente ao desempenho da Alphabet, controladora da empresa, que disparou 9,14% na sessão de quarta-feira depois que a Justiça dos EUA decidiu que a big tech não precisará ser desmembrada.

Trump afirmou ainda que os EUA estão liderando a China em tecnologia por uma ampla margem. Sem dar detalhes, o presidente disse que pretende impor tarifas significativas sobre chips "logo".


