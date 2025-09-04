Haddad: 'Para combater crime organizado, Estado precisa se reorganizar'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Operação Carbono Oculto, deflagrada na semana passada, uniu o Ministério Público, a Receita Federal, a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), porque as ações do crime organizado eram "uma trama só".

"O ministro (Ricardo) Lewandowski (da Justiça) e o presidente Lula tiveram uma intuição forte, com base na experiência, que é a seguinte: para combater o crime organizado, o Estado precisa se reorganizar", disse Haddad em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV!, em trecho transmitido pela emissora há pouco. A conversa foi gravada na quarta-feira, 3, e tem sido exibida em partes pela emissora.

O ministro defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segurança, idealizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo que ela visa integrar os órgãos de Estado, cada um na sua atribuição. "Aí, sim, nós vamos estar organizados no nível que o crime atingiu", sustentou.

Segundo ele, a operação não foi histórica só pelo tamanho, com os bilhões de reais que foram encontrados em fundos, mas também porque ela demonstrou o sucesso da integração dos órgãos de Estado. "Encontrou-se um caminho promissor no combate ao crime", completou.