A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,81%

Pontos: 140.993,25

Máxima de +1,16% : 141.482 pontos

Mínima de -0,02% : 139.832 pontos

Volume: R$ 18,11 bilhões

Variação em 2025: 17,22%

Variação no mês: -0,3%

Dow Jones: +0,77%

Pontos: 45.621,29

Nasdaq: +0,98%

Pontos: 21.707,69

Ibovespa Futuro: +0,87%

Pontos: 143.035

Máxima (pontos): 143.485

Mínima (pontos): 141.560

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,94

Variação: +0,4%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,12

Variação: +0,19%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,86

Variação: +2,18%

Ambev ON

Preço: R$ 12,18

Variação: +2,35%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,70

Variação: +0,6%

Vale ON

Preço: R$ 55,72

Variação: +0,22%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,00

Variação: +0,5%

Vale ON

Preço: R$ 55,72

Variação: +0,22%

Itausa PN

Preço: R$ 11,03

Variação: +0,55%

Global 40

Cotação: 734,708 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4463

Venda: R$ 5,4468

Variação: -0,11%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,56

Venda: R$ 5,66

Variação: -0,39%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4581

Venda: R$ 5,4587

Variação: +0,19%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5800

Venda: R$ 5,6440

Variação: -0,14%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4820

Variação: -0,06%

- Euro

Compra: US$ 1,1649 (às 18h21)

Venda: US$ 1,1652 (às 18h21)

Variação: -0,09%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3450

Venda: R$ 6,3470

Variação: -0,17%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4700

Venda: R$ 6,5860

Variação: -0,8%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.006,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: 0,79%