DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

RFK Jr. é questionado no Senado dos EUA por semear dúvidas sobre vacinas e demissões do CDC

04/09/2025 | 18:01
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma audiência contenciosa de três horas entre senadores dos EUA e Robert Kennedy Jr. se transformou em várias discussões acaloradas nesta quinta-feira, 4, enquanto o secretário de Saúde do país defendia-se de acusações sobre mudanças abrangentes que ele fez em vacinas, políticas de saúde e liderança.

A audiência de supervisão no Comitê de Finanças do Senado foi uma oportunidade para os senadores buscarem respostas de Kennedy Jr. sobre recentes saídas de destaque nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), a nomeação de críticos de vacinas para um comitê consultivo federal influente e mudanças nas recomendações de imunizantes contra a covid-19 que dificultarão para muitos americanos obterem as doses.

Tanto democratas quanto republicanos partiram para o ataque. Eles questionaram se ele manteria sua promessa anterior de não bloquear vacinas para americanos que as quisessem. Kennedy Jr. rejeitou esses argumentos, mas também semeou dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.