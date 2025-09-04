Big techs firmam compromisso com Casa Branca para educação em IA

Em reunião da Força-Tarefa de Educação em Inteligência Artificial (IA) da Casa Branca nesta quinta-feira, 4, diversas gigantes do setor de tecnologia anunciaram medidas para apoiar os compromissos do governo federal para a educação em IA.

A Microsoft anunciou um conjunto abrangente de novos compromissos para apoiar o Desafio Presidencial de IA e a Ordem Executiva de Educação em IA, "marcando um grande avanço na introdução de ferramentas e treinamentos de ponta em salas de aula nos EUA".

O presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella, participou da reunião e delineou compromissos para capacitar professores e alunos, desenvolver habilidades e criar oportunidades econômicas.

Até 2028, a Amazon afirmou que apoiará o treinamento de habilidades em IA para 4 milhões de pessoas no país, permitirá currículos de IA para 10.000 educadores e fornecerá até US$ 30 milhões em créditos para organizações elegíveis usarem tecnologia de nuvem. Além disso, a empresa apoiará o Desafio Presidencial de IA.

"Estamos tentando acelerar a liderança em IA nos EUA e certamente achamos que esta administração fez muito por isso... Estamos felizes em fazer parte disso", enfatizou a CEO da Advanced Micro Devices (AMD), Lisa Su.

Além da reunião nesta tarde, o presidente americano, Donald Trump, irá sediar um jantar durante a noite para líderes do setor. Os convidados incluem nomes como fundador da Meta, Mark Zuckerberg, o CEO da Apple, Tim Cook, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e o fundador da OpenAI, Sam Altman.