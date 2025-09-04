DGABC
Cultura & Lazer Titulo Desafios

Disputa acirrada no Game dos 100: só 20 avançam rumo a R$ 300 mil

Neste domingo (07), a partir das 14h, mais 10 provas prometem eliminar os menos habilidosos, definindo quem seguirá para o penúltimo episódio da temporada

Natasha Werneck
04/09/2025 | 17:04
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A tensão aumenta no Game dos 100! Após semanas de desafios intensos, apenas 30 competidores seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil. Neste domingo (07), a partir das 14h, mais 10 provas prometem eliminar os menos habilidosos, definindo quem seguirá para o penúltimo episódio da temporada.

Os desafios testam diferentes habilidades: equilíbrio, coordenação, velocidade, raciocínio e paciência. Entre as provas, estão pegar bolinhas usando calças gigantes, montar quebra-cabeças de tiras de papel, localizar despertadores vendados, quebrar pinhatas, equilibrar bandejas com taças e guiar bolinhas em cordas ou trenas.

Confira o que aguarda os competidores neste oitavo episódio:

- Prova 1 – Pegando Bolas (30 competidores): coletar o maior número possível de bolinhas que caem sobre calças gigantes; o último é eliminado.

Prova 2 – Quebra-Cabeça de Papel (29 competidores): montar rapidamente tiras de papel formando o logo do programa; quem demorar mais, deixa o jogo.

Prova 3 – Despertador (28 competidores): deitados e vendados, os participantes precisam encontrar um despertador; quem não conseguir, sai da competição.

Prova 4 – Martelo na Cabeça (27 competidores): martelar palitos com capacete e tocar o sino sem usar as mãos; o mais lento é eliminado.

Prova 5 – Balinha no Canudo (26 competidores): transportar balas com canudo até os pontos indicados; o último participante deixa o jogo.

Prova 6 – Pinhata (25 competidores): quebrar pinhatas para encontrar e soprar um apito; o último a concluir é eliminado.

Prova 7 – Bola na Corda (24 competidores): em dupla, mover a bola até o recipiente indicado; a dupla que perder disputa novamente até alguém ser eliminado.

Prova 8 – Pingue-Pongue na Granja (23 competidores): preencher espaços em cartelas de ovos com bolinhas de pingue-pongue; quem ficar por último é eliminado.

Prova 9 – Um Dia de Garçom (22 competidores): atravessar o campo com bandejas, servir taças e retornar sem derrubar; quem falhar, deixa o programa.

Prova 10 – Bolinha na Trena (21 competidores): rolar uma bolinha sobre uma trena até a lata; o último participante dá adeus à competição.

O Game dos 100 é apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com participação especial de Márcia Fu, e vai ao ar aos domingos, às 14h. A produção é da Boxfish, com direção-geral de Padu Estevão e direção artística de Cesar Barreto.


