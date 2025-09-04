DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Argentina intervém no câmbio pelo 3º dia e já vendeu mais de US$ 300 milhões, estima mercado

04/09/2025 | 16:55
O Tesouro da Argentina promoveu intervenção no mercado de câmbio pelo terceiro dia consecutivo, em esforço para evitar a escalada do dólar antes das eleições na província de Buenos Aires, no próximo domingo, 7.

O governo vendeu US$ 130 milhões na terça-feira, US$ 30 milhões na quarta-feira e US$ 150 milhões nesta quinta-feira, de acordo com estimativas do mercado financeiro reveladas pelo economista Christian Buteler.

No total, foram mobilizados US$ 310 milhões desde o anúncio da medida pelo secretário de Finanças do país, Pablo Quirno, na terça-feira.

No horizonte mais longo, desde 12 de agosto, as vendas da moeda americana somam US$ 352 milhões, segundo a corretora argentina Portfolio Personal Inversiones (PPI).

A instituição, porém, ressalta que o Tesouro preserva "considerável" poder de fogo, com os depósitos em dólar no Banco Central em cerca de US$ 1,6 bilhão no começo do mês.


