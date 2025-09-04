DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Petróleo fecha em queda após alta inesperada de estoques nos EUA e no aguardo por Opep+

04/09/2025 | 16:10
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, 4, ampliando as perdas de mais de 2% da sessão anterior, após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA informar que os estoques da commodity tiveram inesperada alta na semana passada. Investidores também seguem cautelosos diante de relatos de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) fará um novo aumento de sua oferta de petróleo na reunião deste fim de semana.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 0,76% (US$ 0,49), a US$ 63,48 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,90% (US$ 0,61), a US$ 66,99 o barril.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse que oito dos principais países da Opep+, incluindo Rússia e Arábia Saudita, vão discutir a atual situação do mercado de petróleo em reunião no domingo, mas sem uma agenda específica, segundo a agência Tass.

Embora o mercado se mantenha cauteloso antes do encontro do cartel, Peter Cardillo, da Spartan Capital, acredita que as chances de a Opep+ manter os níveis de produção atuais são maiores do que as de um aumento, pelo menos por enquanto.

"Embora pessoas de dentro tenham enfatizado que nenhuma decisão final foi tomada, os rumores foram suficientes para desinflar os preços em um mercado propenso a reações exageradas", diz o estrategista de pesquisa da Pepperstone Ahmad Assiri.

No radar dos investidores de energia, os estoques de petróleo nos EUA aumentaram 2,415 milhões de barris, a 420,707 milhões de barris na semana passada, informou o DoE. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda 2 milhões de barris.

*Com informações da Dow Jones Newswires


