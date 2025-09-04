DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Trump receberá Gates, Cook e Zuckerberg em jantar de IA na Casa Branca; Musk fica de fora

04/09/2025 | 15:40
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá nesta quinta-feira, 4, na Casa Branca uma lista de CEOs do setor tecnologia para um jantar e um evento de inteligência artificial (IA). Elon Musk, da Tesla, porém, ficou de fora da lista. "Fui convidado, mas infelizmente não poderei ir. Um representante meu estará lá", escreveu Musk no X.

De acordo com a Casa Branca, a lista de convidados inclui Bill Gates, da Microsoft, Tim Cook, da Apple, Mark Zuckerberg, da Meta, e vários outros executivos de grandes empresas de IA e tecnologia.

Musk, que já foi aliado próximo de Trump e ficou encarregado de comandar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), rompeu publicamente com o republicano há alguns meses.

O jantar será realizado no Jardim das Rosas, onde Trump recentemente asfaltou o gramado e montou mesas, cadeiras e guarda-sóis em um arranjo bastante semelhante ao do clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

"O Rose Garden Club na Casa Branca é o lugar mais badalado de Washington, ou talvez do mundo", disse o porta-voz Davis Ingle em comunicado. "O presidente aguarda com expectativa receber os principais líderes empresariais, políticos e de tecnologia para este jantar e para os muitos que virão no novo e belo pátio do Jardim das Rosas."

O evento ocorrerá após a reunião da nova força-tarefa de Educação em IA da Casa Branca, que será presidida pela primeira-dama, Melania Trump.

*Com informações da Dow Jones Newswires


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.