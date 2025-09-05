O que será da grife Armani após a morte de Giorgio Armani?

Giorgio Armani falou sobre seus planos para a sucessão de sua grife, Armani, uma semana antes de sua morte. O estilista morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos, e não deixou filhos.

"Meus planos de sucessão consistem em uma transição gradual das responsabilidades que sempre assumi para aqueles mais próximos de mim", disse ao jornal inglês Financial Times.

Apesar do estilista não especificar nomes, ele afirmou que possíveis sucessores podem ser membros de sua família. Ele também citou Leo DellOrco, seu companheiro e chefe de design da Armani.

"Gostaria que a sucessão fosse orgânica e não um momento de ruptura."

Em 2023, a Reuters publicou uma matéria que apresenta documentos que mostram que, após a morte de Giorgio Armani, a marca iria ser administrada por sua irmã, Rosanna, duas sobrinhas, Silvana e Roberta, e Andrea, seu sobrinho, que já trabalhavam na Armani.

A causa da morte de Giorgio Armani não foi divulgada. Nas redes sociais, o grupo Armani publicou um comunicado em homenagem ao fundador da marca. Leia a seguir na íntegra.

"Com infinito pesar, o grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável motor: Giorgio Armani.

O Senhor Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por funcionários e colaboradores, faleceu serenamente, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diversos e sempre novos projetos em andamento e em desenvolvimento.

Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se estendeu da moda a todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Foi guiado por uma curiosidade inesgotável, atenção ao presente e às pessoas. Neste caminho, criou um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura amada e respeitada pela capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, empenhou-se em muitas frentes, especialmente em relação à sua amada Milão.

A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, que cresceu com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, de pensamento e ação, sua marca registrada. A empresa é o reflexo, hoje e sempre, dessa sensibilidade. A família e os funcionários levarão adiante o Grupo no respeito e na continuidade desses valores."

