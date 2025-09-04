DGABC
Nacional Titulo

PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

04/09/2025 | 14:52
Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira, 4, tem como alvo uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Os alvos estão ligados a uma rede criminosa que movimento mais de R$ 50 bilhões nesse tipo de moeda entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.

Na capital paulista, agentes federais cumprem cinco mandados de prisão temporária e dez mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de valores e bloqueios de bens.

Conforme balanço parcial da PF, até as 8h, dos cinco alvos, três tinham sido presos. Um dos mandados envolve uma pessoa que já está presa e o quinto suspeito está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

s detidos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas. O espaço está aberto para manifestação.

Com os suspeitos foram apreendidos:

cerca de R$ 700 mil cédulas em dólares;

além de veículos blindados: Land Rover e uma BMW;

celulares;

pen drives;

chaves de acesso a carteiras e criptoativos.

A Operação Sibila é um desdobramento da Operação Colossus, realizada em janeiro de 2024, que desvendou um esquema bilionário de fraudes financeiras, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (laranjas) para realizar ocultar a origem ilícita dos recursos e praticar evasão de divisas.


