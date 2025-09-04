PF prende 3 por esquema de lavagem de dinheiro com criptoativos que movimentou R$ 50 bilhões

Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira, 4, tem como alvo uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Os alvos estão ligados a uma rede criminosa que movimento mais de R$ 50 bilhões nesse tipo de moeda entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.
Na capital paulista, agentes federais cumprem cinco mandados de prisão temporária e dez mandados judiciais de busca e apreensão, sequestro de valores e bloqueios de bens.
Conforme balanço parcial da PF, até as 8h, dos cinco alvos, três tinham sido presos. Um dos mandados envolve uma pessoa que já está presa e o quinto suspeito está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
s detidos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas. O espaço está aberto para manifestação.
Com os suspeitos foram apreendidos:
cerca de R$ 700 mil cédulas em dólares;
além de veículos blindados: Land Rover e uma BMW;
celulares;
pen drives;
chaves de acesso a carteiras e criptoativos.
A Operação Sibila é um desdobramento da Operação Colossus, realizada em janeiro de 2024, que desvendou um esquema bilionário de fraudes financeiras, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O esquema utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (laranjas) para realizar ocultar a origem ilícita dos recursos e praticar evasão de divisas.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.