DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

China está disposta a trabalhar com o Brasil para consolidar Brics, diz ministro Wang Yi

04/09/2025 | 14:23
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que o país está disposto a trabalhar com o Brasil para consolidar e promover o Brics em escala global, ao receber o assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 4.

"China e Brasil devem assumir as responsabilidades dos novos tempos, fortalecer a coordenação estratégica e a confiança mútua, promovendo de modo inequívoco o multilateralismo, as regras internacionais e os interesses do Sul Global", afirmou Wang. O ministro defendeu ainda uma comunicação Mais próxima e a adoção de uma posição em comum de ambos os países.

Os comentários de Wang Yi aconteceram durante reunião com Amorim nos arredores das atividades comemorativas do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. O ministro chinês citou o contexto de mudanças complexas no cenário global e o "ressurgimento do unilateralismo".

No encontro, Amorim entregou uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva endereçada ao presidente da China, Xi Jinping, expressando a importância da solidariedade e cooperação entre o Sul Global e países do Brics cada vez mais proeminente, afirma a nota. Segundo Amorim, o Brasil também está disposto a trabalhar com a China, guiado pelo consenso alcançado pelos dois chefes de estado de apoiar o multilateralismo.

Ambos os representantes compartilharam visões sobre assuntos como a guerra na Ucrânia, a situação no Oriente Médio e as mudanças climáticas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.