DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Petz-Cobasi: relator no Cade pede estudo econômico sobre mercados de varejo pet físico e online

04/09/2025 | 14:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O relator da fusão Petz-Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu ao Departamento Econômico a elaboração de estudo econômico a respeito da estrutura do mercado de varejo pet físico e do mercado de varejo pet online.

O conselheiro José Levi Mello do Amaral Júnior pediu que o departamento apresente alternativas sobre a definição de mercado relevante - a área delimitada, tanto em termos de produto quanto de geografia, para definir a fronteira da concorrência - que entender mais adequadas ao caso.

José Levi também pediu auxílio do órgão para avaliar as premissas levantadas em pareceres das requerentes (Petz e Cobasi) e da terceira interessada (Petlove).

Por fim, o conselheiro relator pediu que eventuais contribuições adicionais que o estudo encontrar sejam consideradas enquanto potenciais subsídio para a decisão do Tribunal Administrativo, inclusive em tópicos como hábitos de consumo, ocasiões de compra de bens e serviços, pressões competitivas entre mercado físico e digital etc.

Como mostrado na quarta-feira, 2, pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Cade decidiu prorrogar o prazo e a análise da fusão Petz-Cobasi por mais 90 dias. Com isso, o órgão tem até novembro para concluir o julgamento.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.