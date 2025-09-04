Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com perspectiva para cortes do Fed; Paris é exceção

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quinta-feira, 4, seguindo perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), reforçadas nesta quinta pela leitura de dados de emprego abaixo do esperado nos Estados Unidos. A exceção foi Paris, onde a crise política persiste com a aproximação da votação de confiança do governo do primeiro-ministro, François Bayrou, que tende a derrubar o líder no próximo dia 8. No centro da discussão está a proposta de cortes orçamentários de Bayrou diante do avanço da dívida pública, tema que vem preocupando uma série de países e impulsionou uma disparada nos rendimentos dos títulos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,61%, a 550,09 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,42%, a 9.216,87 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,81%, a 23.787,03 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,27%, a 7.698,92 pontos. As cotações são preliminares.

O setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, e analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 85 mil postos de trabalho no mês passado. Na sexta-feira, 5, os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

Na Europa, segundo a Bloomberg, o presidente da França, Emmanuel Macron, buscará evitar convocar uma eleição antecipada se Bayrou for derrubado na moção de confiança. Já pesquisa da Eurostat mostrou queda nas vendas do varejo da zona do euro em julho, mas não tão acentuada quanto se previa.

Em Paris, a Sanofi tombou 8,31% depois que concluiu com sucesso o teste de seu medicamento experimental de Fase 3 para o tratamento da dermatite atópica. Embora os resultados sejam positivos, o mercado provavelmente esperava mais e puniu as ações. A Jet2 caiu 12,52% em Londres, após a empresa aérea de baixo custo divulgar fraca projeção de Ebit para seu ano fiscal.

Em Dublin, a Ryanair caiu 3,19%, seguindo retirada de aeronaves da Espanha, com a aérea low cost apontando que deixará de operar em alguns aeroportos do importante mercado.

Em Milão, o Mediobanca caiu 1,88% depois que rejeitou uma oferta de aquisição melhorada do Banca Monte dei Paschi, que recuou 2,29%, enfatizando sua contínua oposição à transação, apesar do Monte Paschi já ter garantido apoio suficiente dos investidores para prosseguir com o negócio. Na cidade, o FTSE MIB subiu 0,49%, a 41.989,71 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 0,87%, a 14.918,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,32%, a 7.749,33 pontos.