PMI composto global sobe a 52,9 em agosto, maior nível em 14 meses, dizem S&P e JPMorgan

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global subiu de 52,5 em julho para 52,9 em agosto, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o JPMorgan divulgada nesta quinta-feira, 4.
O indicador subiu ao maior nível em 14 meses.
