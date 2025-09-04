DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Economia

PMI composto global sobe a 52,9 em agosto, maior nível em 14 meses, dizem S&P e JPMorgan

04/09/2025 | 12:52
Diário do Grande ABC


O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global subiu de 52,5 em julho para 52,9 em agosto, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o JPMorgan divulgada nesta quinta-feira, 4.

O indicador subiu ao maior nível em 14 meses.


