Vale reinaugura mina Capanema e anuncia R$ 67 bi em investimentos em MG até 2030

04/09/2025 | 12:39
O presidente da mineradora Vale, Gustavo Pimenta, anunciou nesta quinta-feira, 4, que a companhia fará investimentos de R$ 67 bilhões até 2030 nas operações localizadas em Minas Gerais. O executivo participa da reinauguração da mina Capanema, na região de Ouro Preto, que ficou fechada por duas décadas.

"Tenho o imenso orgulho de anunciar hoje investimentos de R$ 67 bilhões para os

próximos cinco anos em Minas Gerais", afirmou Pimenta, acrescentando: "Estamos falando de uma profunda transformação que será - na verdade, já está sendo - provocada com esses investimentos."

Segundo ele, Minas está no centro de enorme transformação da mineração, e o objetivo da mineradora é consolidar o estado e o Brasil como referência na nova forma de fazer mineração.

"É uma mineração mais inovadora, mais sustentável, que contribui diretamente com a melhora da vida das pessoas. É uma mineração que aprendeu com as lições do passado e tem um compromisso inabalável com a segurança. Jamais esqueceremos Mariana e Brumadinho, que estão na base de uma profunda transformação da Vale nos últimos anos", enfatizou o executivo.

Ele frisou que hoje, aproximadamente 70% da produção da companhia já é realizada a seco, sem utilização de barragem. Também destacou que a empresa segue com o compromisso de eliminar todas as estruturas construídas pelo método a montante. "Já concluímos quase 60% deste programa, com investimentos de cerca de R$ 12 bilhões ao longo dos últimos anos."


