DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Valor do novo auxílio gás será definido por Estado e atualizado periodicamente, informa MME

04/09/2025 | 12:18
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou nesta quinta-feira, 4, que o valor do benefício no programa "Gás do Povo" será definido por Estado e atualizado periodicamente. Como adiantou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), haverá atualização do custo com base em portaria conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério da Fazenda.

Segundo o MME, a diferenciação do preço por Estado é necessária para "reduzir desigualdades regionais".

O preço de referência não levará em conta o valor do frete para entrega do botijão. O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tem grandes variações de custos a depender da região.

A portaria sobre os preços de referência terá como base os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no âmbito do Comitê Gestor do programa.

Os revendedores que desejam participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal, cumprindo "requisitos de identidade visual padronizados". Os agentes que atuam na revenda também precisam estar aptos para operar com o vale eletrônico que será disponibilizado aos beneficiários.

O programa vai oferecer um "vale-gás" integral. O benefício será efetivado na hora da compra e não poderá ser utilizado para outros fins. Tendo em vista o público total de 15,5 milhões, cerca de 65 milhões de botijões serão distribuídos por ano. Para 2026, a expectativa é de 58 milhões de botijões.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.