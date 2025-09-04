DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Panamá assina contrato de aquisição de 4 aeronaves A-29 Super Tucano da Embraer

04/09/2025 | 11:46
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Embraer informou nesta quinta-feira, 4, que o Panamá assinou um contrato para a aquisição de quatro aeronaves A-29 Super Tucano. A frota será operada pelo Serviço Nacional Aeronaval do Panamá (Senan) com objetivo de vigilância e proteção. A compra integra o programa de estruturação e expansão da capacidade operacional da Senan.

Segundo a fabricante brasileira, além do Panamá, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e República Dominicana também usam o modelo para a segurança nacional de seus espaços aéreos. Ao todo, 22 forças aéreas já selecionaram o Super Tucano.

Outras nações já mostraram interesse no modelo devido a sua confiabilidade, disponibilidade, robustez e baixos custos operacionais.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.