Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer


Raul Gil está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, de acordo com seu filho Raul Gil Jr. nesta quinta-feira, 3, ao G1. O apresentador passa por uma bateria de exames após uma indisposição. O filho explicou a internação com mais detalhes: "Meu pai passou por uma indisposição (ontem) à noite e foi até o hospital, que fica perto da casa dele, para fazer alguns exames. Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema."

"Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível", comentou também. Procurada pelo Estadão, a assessoria do apresentador e do Hospital Moriah não se pronunciaram sobre o ocorrido. O espaço continua em aberto.

O último registro de uma internação do apresentador foi em 2023, quando ele passou por um procedimento cirúrgico de raspagem na próstata para o controle do tamanho da glândula. A operação, também chamada de Ressecção Transuretral da Próstata (RTUP), é comumente realizada para evitar a obstrução do canal urinário.


