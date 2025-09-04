PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM avança a 52 em agosto

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu para 52 em agosto, ante 50,1 em julho, segundo pesquisa divulgada pelo ISM nesta quinta-feira, 4.

O resultado de agosto superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 51.

O avanço acima da marca de 50 indica que o setor de serviços dos EUA se expandiu em ritmo mais forte no mês passado.