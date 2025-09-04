DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

PMI de serviços dos EUA cai a 54,5 em agosto, diz S&P; PMI composto recua a 54,6

04/09/2025 | 11:14
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 55,7 em julho para 54,5 em agosto, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quinta-feira, 4. O resultado definitivo de agosto ficou abaixo da leitura preliminar, de 55,4, mas acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,1.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 55,1 para 54,6 no mesmo período, vindo igualmente aquém do cálculo inicial, de 55,4.

Apesar das quedas, os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo em agosto.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.