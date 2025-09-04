DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Déficit comercial dos EUA salta 32,5% em julho, a US$ 78,31 bilhões

04/09/2025 | 09:53
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O déficit comercial dos Estados Unidos deu um salto de 32,5% em julho ante junho, a US$ 78,31 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta quinta-feira (4). Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo um pouco menor em julho, de US$ 77,8 bilhões. O déficit da balança de julho foi revisado para baixo, de US$ 60,18 bilhões para US$ 59,09 bilhões. As exportações dos EUA subiram 0,3% em julho ante junho, a US$ 280,46 bilhões, enquanto as importações avançaram 5,9%, a US$ 358,78 bilhões.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.