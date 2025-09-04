DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Taxas de juros seguem perto da estabilidade após dado dos EUA e antes de leilões

04/09/2025 | 09:36
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os juros futuros seguiram perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 4, após o relatório ADP mostrar criação de 54 mil empregos nos EUA em agosto, bem abaixo da previsão de +85 mil. O dólar opera com viés de alta ante o real e os rendimentos dos Treasuries recuam.

Na quarta-feira (3) o relatório Jolts também decepcionou, o que aumenta a expectativa pelo relatório oficial de emprego, o "payroll", que sai nesta sexta-feira, dia 5. Sinais de fraqueza do mercado de trabalho americano reforçam a aposta de início de corte de juros nos EUA neste mês. O mercado aguarda pelos leilões de LTN e NTN (11h).

Às 9h21, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,985%, de 13,996% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,300%, de 13,318%, e o para janeiro de 2031 estava em 3,635%, de 13,644% no ajuste de quarta-feira.


