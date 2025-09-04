Raízen encerra parceria com Femsa em lojas de conveniência e deixa a operação do Oxxo

A Raízen informou nesta quinta-feira, 4, que, em comum acordo com a Femsa Comércio, decidiu encerrar a parceria societária estabelecida em 2019 por meio da joint venture Rede Integrada de Lojas de Conveniência e Proximidade (Grupo Nós).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o acordo para encerramento da joint venture foi estruturado com base em troca de participação societária, sem qualquer pagamento entre as partes.

A Raízen receberá 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café e seguirá desenvolvendo a oferta por meio do modelo prioritário de franquias, integrado à sua rede de postos Shell.

Já a Femsa receberá 611 mercados de proximidade Oxxo e o Centro de Distribuição (CD), localizado na cidade de Cajamar (SP), além de dívidas e caixa disponíveis no Grupo Nós.

Como parte do acordo, o Grupo Nós continuará a prestar serviços de suprimentos e logística relacionados ao portfólio de produtos atualmente disponibilizado pelo seu CD, dentro de sua área de cobertura, para as lojas Shell Select e Shell Café.

"Essa decisão está alinhada a estratégia de reciclagem e simplificação do portfólio de negócios da Raízen, permitindo maior foco e agilidade na execução de sua oferta integrada Shell", diz a empresa no comunicado.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como ao cumprimento das demais condições precedentes estabelecidas nos contratos.