Ifo corta projeções para PIB da Alemanha e cita impactos negativos de tarifas dos EUA

04/09/2025 | 08:58
O instituto Ifo cortou projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha neste ano e no próximo, citando demanda persistentemente fraca e impactos negativos de tarifas dos EUA, segundo relatório divulgado hoje.

O instituto ponderou que a economia alemã continua "presa em uma crise" e prevê que o PIB crescerá apenas 0,2% em 2025, antes de acelerar para alta de 1,3% em 2026. Antes, as projeções eram de avanço de 0,3% e 1,5%, respectivamente.

O Ifo destacou que todos os setores de bens e serviços estão relatando demanda fraca e deterioração na posição competitiva em escala internacional

Para 2027, o relatório projetou crescimento de 1,6%. "O novo governo da Alemanha contribuirá para a recuperação, caso implemente seus planos para infraestrutura e defesa", apontou, em referência aos investimentos anunciados pelo chanceler Friedrich Merz.

Sobre a inflação, o Ifo projeta que continuará em 2,2% em 2025, antes de desacelerar para 2,1% em 2026 - número revisado para cima, de 2% anteriormente. O instituto prevê que os preços ao consumidor voltarão a acelerar na Alemanha em 2027, subindo a 2,6%.


