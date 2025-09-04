DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Enviado dos EUA discute garantias de segurança para Ucrânia em reunião com líderes europeus

04/09/2025 | 08:28
Enviado especial dos EUA, Steve Witkoff se reuniu com líderes europeus em Paris nesta quinta-feira (4) para discutir a questão de garantias de segurança para a Ucrânia.

Nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para mediar as negociações de paz, Witkoff também planeja se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, segundo um funcionário do gabinete ucraniano, que falou sob condição de anonimato.

Witkoff foi convidado para a reunião da chamada "coalizão dos dispostos" para discutir assistência à Ucrânia, incluindo a elaboração de planos de apoio militar caso russos e ucranianos cheguem a um acordo de cessar-fogo, para deter futuras agressões de Moscou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que lideram o grupo, insistiram que qualquer força europeia de "apaziguamento" na Ucrânia precisará do apoio dos EUA.

Em uma mudança de postura no início deste mês, os EUA enviaram sinais positivos sobre sua disposição de apoiar garantias de segurança para a Ucrânia que se assemelham ao mandato de defesa coletiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo Zelenski. No entanto, ainda não está claro como esse apoio se daria na prática. A Ucrânia tem a expectativa de contínua troca de inteligência e apoio aéreo dos EUA.

Paralelamente, a Rússia disparou 112 drones contra áreas em toda a Ucrânia na madrugada desta quarta, de acordo com relatório da Força Aérea ucraniana. Defesas aéreas interceptaram ou bloquearam 84 drones, afirma o documento. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


