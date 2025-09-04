Rejeição a governo Lula segue em alta com 56,7%

Na única cidade onde o PT jamais governou no Grande ABC, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com alta rejeição. Junto à população de São Caetano, o petista registra 56,7% de desaprovação, enquanto apenas 39,1% dos eleitores entrevistados pelo Instituto Paraná Pesquisa aprovam a gestão no Palácio do Planalto. Entre munícipes a partir de 16 anos, 4,1% não souberam ou opinaram. A margem de erro é de 3,8%.

Nos quatro últimos levantamentos apresentados pelo instituto, Lula retrocedeu uma pequena margem na reprovação. Em março de 2024, o presidente alcançou 56,5% de insatisfação, cenário que se agravou em junho do mesmo, com 59,2%, obtendo pequeno recuo em dezembro, quando registrou 58,7%.

Nome praticamente certo para disputar a reeleição em 2026, Lula também apresentou oscilação entre os são-caetanenses que aprovam sua gestão em Brasília. Nos mesmos períodos, o presidente contabilizou 40% de satisfação, caiu para 37%, recuperou um pouco o fôlego para 37,9% e registrou leve alta no levantamento mais recente. Entre eleitores que não souberam ou não opinaram, a sequência foi de 3,5%, 3,8%, e 3,4% até o fim do ano passado.

Na última pesquisa, Lula apresentou maior aceitação entre as mulheres, atingindo 40,6% de satisfação, embora contabilize 54,2% de rejeição e 5,2% que não souberam ou não opinaram. Para os homens, 37,3% aprovam a forma como o petista conduz o País, 59,8% desaprovam e 2,8% não opinaram.

O presidente apresentou melhor desempenho entre eleitores de 45 a 59 anos, atingindo 43,7% de aprovação, e a maior insatisfação vem da faixa etária a partir dos 60 anos, com 61,4% de rejeição.

