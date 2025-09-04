As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,5% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, nesta quinta-feira, 4. O resultado de julho, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,9% nas vendas. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 2,2% em julho. Os dados das vendas de junho foram revisados, passando a mostrar alta de 0,6% ante maio e ganho anual de 3,5%.
