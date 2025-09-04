DGABC
Osaka elimina Muchova e enfrenta Anisimova na semifinal do US Open

03/09/2025 | 22:25
A japonesa Naomi Osaka garantiu vaga na semifinal do US Open, nesta quarta-feira, ao derrotar a checa Karolina Muchova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Ela vai enfrentar a americana Amanda Anisimova, que eliminou a polonesa Iga Swiatek.

O jogo foi muito equilibrado. No primeiro set, a única quebra de serviço ocorreu no décimo game, quando a japonesa fechou a parcial em 6/4.

Muchova foi ao vestiário com problema na coxa esquerda. Ela voltou com uma proteção no local dolorido e mesmo assim abriu o segundo set quebrando o serviço da rival.

Mas Osaka não se abateu e devolveu quebra de imediato. As duas seguiram firmes no saque até o nono game, quando a japonesa exagerou na força e mandou uma bola para fora, perdendo o serviço. Mais uma vez a resposta da japonesa veio a seguir, empatando mais uma vez: 5/5.

Neste instante Muchova voltou a sentir dores na perna esquerda, lutou muito, mas viu a adversária fazer 6/5. Determinada, a checa sacou bem e levou a decisão para o tie-break.

Osaka conseguiu uma quebra no terceiro ponto e chegou a ter 5/2 com erros de Muchova. A japonesa fechou a partida com 7/3.


