O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula "sempre defendeu" que o Brasil seja multilateral e nunca defendeu que o Brasil "se acoplasse" a um bloco.

"Nós não podemos ser quintal de ninguém. Então, nós temos que ter o acordo com a União Europeia-Mercosul, nós temos que ter boa posição na Ásia, porque é onde o mundo está crescendo", afirmou o ministro ao apresentador Datena na Rede TV!. Ele destacou que Índia e China são os países que mais crescem no mundo.

"Mas nós nunca descuidamos da nossa relação com os Estados Unidos", prosseguiu. "O presidente (Lula) entende que, pelas dimensões, pela importância geopolítica, pela sua diplomacia historicamente muito salutar, muito moderada, o Brasil não pode ser satélite, o Brasil tem que ter uma relação aberta."

Haddad disse acreditar que o objetivo estratégico dos EUA é manter o Brasil como fornecedor de commodities. E sustentou que o projeto de desenvolvimento e de reindustrialização do País "obviamente está no radar" do atual governo.