DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Ministro da Fazenda

Haddad: Não há justificativa técnica para as tarifas dos EUA contra Brasil

Ele frisou que o tarifaço não tem 'nada a ver' com a existência de um suposto déficit comercial dos EUA, pois há o contrário, um superávit dos americanos na balança comercial com o Brasil

04/09/2025 | 09:57
Compartilhar notícia
FOTO: Diogo Zacarias/MF
FOTO: Diogo Zacarias/MF Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não há nenhuma justificativa técnica para o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. "O mundo está dizendo isso", adicionou o ministro ao comentar sobre o tema em entrevista ao apresentador Datena na Rede TV!. "No caso do Brasil, (a justificativa) é só ideológica."

Ele frisou que o tarifaço não tem "nada a ver" com a existência de um suposto déficit comercial dos EUA, pois há o contrário, um superávit dos americanos na balança comercial com o Brasil. "É eminentemente político", pontuou.

"A primeira declaração que o Trump fez, em carta endereçada ao Brasil, foi de que o tema era o Bolsonaro, não tinha outra (razão)", completou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.