Esportes Titulo

Sampaoli inicia sua 2ª passagem pelo Atlético-MG com longo papo, treino tático e desfalques

03/09/2025 | 19:17
A segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG começou nesta quarta-feira em dia longo, com desembarque pela manhã em Belo Horizonte, grande papo com o elenco, reencontros, treino tático e muitos desfalques em campo.


A segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG começou nesta quarta-feira em dia longo, com desembarque pela manhã em Belo Horizonte, grande papo com o elenco, reencontros, treino tático e muitos desfalques em campo.

O argentino volta ao clube mineiro após cinco temporadas com a missão de resgatar o futebol vistoso e competitivo que tinha em sua primeira passagem, em 2019/20. Mesmo tratado como 'fechado', ele recebeu muitos abraços e cumprimentos de funcionários neste retorno.

"Feliz por estar aqui. Quero agradecer todo o carinho da torcida, que se manifestou pelas redes sociais, com muita ilusão. Quero dizer que podemos fazer o Galo muito mais grande", afirmou o técnico, antes de iniciar as atividades.

Ao lado de sua comissão, formada pelo coordenador Gabriel Andreata, o auxiliar Diogo Meschine e os preparadores físicos Pablo Fernandez e Marcos Fernandez, Sampaoli se reuniu com todo o grupo ainda na academia do CT para apresentações e muito papo sobre o que quer nessa nova passagem.

A primeira e mais difícil missão será reverter a desvantagem de 2 a 0 na casa do Cruzeiro, dia 11 de setembro, sua estreia oficial, pelas quartas da Copa do Brasil. Depois, ainda tem as quartas da Copa Sul-Americana e o Brasileirão.

Sem tempo a perder, Sampaoli comandou um trabalho tático em campo. Mas teve muitas baixas na atividade, casos de Ruan, em recondicionamento físico, Saravia, Lyanco, Patrick, Cadu e Caio Maia, machucados, e os convocados Junior Alonso, Roman e Alan Franco.


