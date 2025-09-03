Rubio viaja ao México para estreitar colaboração em segurança transfronteiriça

O México e os Estados Unidos concordaram nesta quarta-feira, 3, durante a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, em continuar colaborando na segurança transfronteiriça, incluindo o tráfico de drogas, armas e combustível, mas deixaram claro que o fariam de seus respectivos lados da fronteira - respeitando a soberania de cada um.

O que inicialmente havia sido anunciado como a assinatura de um amplo acordo de segurança se transformou na possibilidade de um memorando de entendimento, mas no final foi uma reafirmação da colaboração entre as nações.

As prioridades continuam sendo impedir que o fentanil e outras drogas entrem nos EUA, e que armas de grande potência compradas nas lojas americanas sejam contrabandeadas para o México, ao mesmo tempo em que se continua controlando a migração, que diminuiu drasticamente. A novidade é a criação de um "grupo de implementação de alto nível" que seria o mecanismo para essa colaboração contínua. (Com Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast