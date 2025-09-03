A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,34%

Pontos: 139.863,63

Máxima de +0,11% : 140.496 pontos

Mínima de -0,54% : 139.582 pontos

Volume: R$ 17,53 bilhões

Variação em 2025: 16,28%

Variação no mês: -1,1%

Dow Jones: -0,05%

Pontos: 45.271,23

Nasdaq: +1,02%

Pontos: 21.497,73

Ibovespa Futuro: -0,42%

Pontos: 141.900

Máxima (pontos): 142.785

Mínima (pontos): 141.600

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,75

Variação: -0,97%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,05

Variação: -0,89%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,46

Variação: -0,3%

Ambev ON

Preço: R$ 11,90

Variação: -2,14%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,42

Variação: -1,3%

Vale ON

Preço: R$ 55,60

Variação: +0,38%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,83

Variação: +0,51%

Itausa PN

Preço: R$ 10,95

Variação: -1,35%

Global 40

Cotação: 734,708 centavos de dólar

Variação: -0,59%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4524

Venda: R$ 5,4529

Variação: -0,4%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,58

Venda: R$ 5,68

Variação: -5,44%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4479

Venda: R$ 5,4485

Variação: -0,36%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5400

Venda: R$ 5,6520

Variação: -8,23%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4855

Variação: -0,34%

- Euro

Compra: US$ 1,166 (às 18h30)

Venda: US$ 1,1661 (às 18h30)

Variação: +0,16%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3570

Venda: R$ 6,3580

Variação: -0,25%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6390

Variação: -0,29%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.635,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,21%