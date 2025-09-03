DGABC
Gol, sobre deliberação do Cade, diz que respeita e cumpre decisões de órgãos reguladores

03/09/2025 | 17:31
A Gol informou, por meio de nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que respeita e cumpre as decisões dos órgãos reguladores. A manifestação da companhia ocorreu após decisão desta quarta-feira, 3, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que deu 30 dias para Azul e Gol notificarem o acordo de codeshare (compartilhamento de voos).

"O codeshare, acordo comercial entre companhias aéreas, é uma prática entre as empresas do setor. A GOL esclarece que respeita e cumpre todos os procedimentos e decisões dos órgãos reguladores", disse a empresa.

Com a decisão do Cade, as companhias aéreas ficam proibidas de expandir as rotas sob o acordo até o término da análise. Caso não ocorra a notificação no prazo estabelecido, o negócio deverá ser suspenso imediatamente, respeitando as passagens já emitidas ao consumidor final.


