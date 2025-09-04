DGABC
Cultura & Lazer Titulo


O músico Roger Waters se envolveu em uma polêmica com a família de Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath que morreu em julho deste ano, após criticar o legado e as atitudes do cantor. Em entrevista ao podcast The Independent Ink no dia 12 de agosto, o fundador do Pink Floyd acusou artistas populares de desviar a atenção do público de questões realmente importantes. O baixista criticou nomes como Taylor Swift e Kim Kardashian, mas também mencionou Ozzy.

"Ozzy Osbourne, que acabou de morrer, que Deus o tenha, naquele estado em que viveu a vida inteira", mencionou o compositor de The Wall. "Ele apareceu na TV por centenas de anos com suas idiotices e bobagens", argumentou. As críticas de Waters, no entanto, se tornaram ainda mais pessoais. O músico falou que não se importava com as canções produzidas por Ozzy e sua banda. "Eu nunca me importei com o Black Sabbath, não tenho nenhum interesse em... 'Aaa!!!", afirmou o músico enquanto mostrava sua língua para fora e imitava o vocalista.

"Não me importo com eles mordendo a cabeça de galinhas ou fazendo qualquer outra coisa", continuou. Ao ser informado que Ozzy havia mordido a cabeça de um morcego, Waters ficou ainda mais horrorizado. "Meu Deus, isso é ainda pior, não é? Eu não sei o que é pior: morder a cabeça de um morcego ou uma galinha", finalizou.

A resposta de Jack Osbourne, filho de Ozzy

O filho de Ozzy, Jack Osbourne, não ficou nada feliz com os comentários de Roger Waters e veio a público contestar o ex-baixista do Pink Floyd. Nesta terça-feira, 2, Jack xingou o músico em seu perfil do Instagram. "Ei, Roger Waters, vai se f****! Quão patético e fora da realidade você se tornou. A única forma que você consegue chamar atenção atualmente é vomitando suas besteiras para a imprensa. Meu pai sempre te achou um babaca, obrigado por provar que ele estava certo", finalizou.


Comentários

