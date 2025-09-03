Vulcão Kilauea, no Havaí, entra em erupção e lança lava a 100 metros de altura

O vulcão Kilauea, no Havaí, voltou a entrar em erupção nesta terça-feira, 2, e lançou jatos de lava a cerca de 100 metros de altura a partir de sua cratera no cume. Esta é a 32ª vez que o vulcão libera rocha derretida desde dezembro, quando teve início sua atual fase eruptiva. Até agora, toda a lava permaneceu contida dentro da cratera principal, localizada no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a lava começou a emergir pouco depois da 0h (no horário local), a partir da abertura norte da cratera Halemaumau. Fontes de lava surgiram às 6h35, e, ainda na manhã, uma segunda e uma terceira abertura - no sul e entre as duas - também entraram em atividade.

O Kilauea, situado na Ilha do Havaí, a maior do arquipélago, é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo. Ele está a cerca de 320 quilômetros ao sul de Honolulu, capital do estado, localizada na ilha de Oahu. (Com informações da Associated Press)

* Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.